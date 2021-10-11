В ЦБ назвали дату «смерти» наличных денег

Зампред ЦБ Михаил Алексеев предположил, когда могут исчезнуть наличные деньги, а также рассказал о методах защиты от бактериологической угрозы, которую несут бумажные купюры.

«Могут отмереть к 2050-му, а могут и к 2060-му, а могут и не отмереть. Этого мы точно не знаем. Нам не дано предугадать», – сказал Алексеев в интервью «Известиям».

По его словам, сейчас Банк России применяет в изготовлении бумагу с биоцидными свойствами для защиты от бактериологической угрозы. «Для банкноты номиналом 200 рублей разработка технологии изготовления бумаги с антимикробными свойствами проводится в настоящее время, – добавил зампред ЦБ. – Модернизированные банкноты так же, как и банкноты, находящиеся сейчас в обращении, будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами. Мы усиливаем защиту наших банкнот от воздействия вредных микроорганизмов».

Ранее широко обсуждался вопрос переноса через наличные деньги различных патогенов. По данным Роспотребнадзора, на монетах коронавирус в обычных условиях погибает за одни сутки максимум. А на банкнотах – за двое-трое суток.

«Мы считаем, что наши деньги безопасны, ими можно пользоваться совершенно спокойно. Хотя и своим подразделениям, и кредитным организациям мы рекомендуем все равно определенное время выдерживать банкноты в хранилищах», – отметил Алексеев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.10.21

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