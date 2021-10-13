Власти выделят 900 млрд рублей на поддержку материнства и детства

Правительство РФ выделит более 900 млрд рублей на меры поддержки материнства и детства в России в 2022 году. Об этом глава Минтруда России Антон Котяков заявил на сессии Евразийского женского форума.

«В следующем году на поддержку материнства и детства в России будет направлено свыше 900 млрд рублей через такие институты, как Пенсионный фонд, Фонд социального страхования», – цитирует министра ТАСС.

Напомним, на три ближайших года в бюджете предусмотрены 258 млрд рублей на пособия одиноким родителям. Мера поддержки охватит родителей более 1,1 млн детей.

30 сентября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Расходы в следующем году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, 2,74 трлн рублей предусмотрены на реализацию национальных проектов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.10.21

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