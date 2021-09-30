В Госдуму внесен проект федерального бюджета

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

«При формировании документа правительство РФ исходило из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий Федеральному Собранию. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углублённой диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации», – уточняется в сообщении.

В пресс-службе правительства также отметили, что документ предполагает полное финансовое обеспечение реализации национальных проектов и достижения национальных целей развития. Проект бюджета свёрстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики в 3% в течение ближайших трёх лет.

Прогнозный объём ВВП в 2022 году определён на уровне 133,3 трлн рублей, в 2023 году – 141,9 трлн рублей, в 2024 году – 151,5 трлн рублей. Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году – 25,54 трлн рублей, в 2024 году – 25,83 трлн рублей.

Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году – 25,24 трлн рублей, в 2024 году – 26,35 трлн рублей. Из них на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году – 2,88 трлн рублей, в 2024 году – 2,98 трлн рублей.

«В нижнюю палату парламента также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов», – отметили в правительстве РФ.

Москва, Светлана Антонова

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