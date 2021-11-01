ЦБ лишил лицензии самарский банк «Спутник»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского банка «Спутник», говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитная организация на 1 октября занимала 295 место в банковской системе страны.

Причинами для принятия решения об отзыве лицензии стали полная утрата банком собственного капитала, нарушение банковского законодательства и нормативных актов ЦБ. Кроме того, финансовая организация занижала величину необходимых к формированию резервов и завышала стоимость активов и была вовлечена в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», на которую Центробанк еще в сентябре возложил функции временной администрации по управлению кредитной организацией, провела ревизию касс в банке и выявила крупную недостачу наличных денежных средств, отмечается в сообщении. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче.

В банк «Спутник» назначена временная администрация. Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов. Выплаты страховых возмещений вкладчикам начались после введения ЦБ 10 сентября 2021 года моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. По состоянию на 25 октября АСВ осуществило выплаты 1,8 тыс. вкладчиков «Спутника» на сумму 392,4 млн рублей – это около 76% от общей страховой ответственности агентства по этому банку.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.10.21

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