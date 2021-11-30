Россиян могут освободить от долгов умерших родственников

В Госдуме разработали законопроект о требовании выплаты кредита к страховой компании, если умерший получатель кредита был застрахован. Так наследникам не придется платить долги почившего родственника, пишет «Парламентская газета».

Автором законопроекта стала зампредседателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. По ее словам, банки редко проверяют, застраховал ли заемщик свое здоровье и жизнь. Если должник становится инвалидом и не может платить банку или умирает, банки предъявляют претензии к наследникам. А они не всегда знают, была ли у покойного страховка.

Поправка в закон «О потребительском кредите (займе)» предлагает обязать банки проверять факт страхования и требовать сумму кредита от страховой компании за счет страховой суммы. Требование должно быть отправлено в течение десяти дней после того, как банк узнал о смерти или инвалидности заемщика. Данная мера сработает, если сам получатель кредита еще не обращался в страховую за выплатой.

Если страховщик не исполнил требование, он становится соответчиком вместе с наследником заемщика по иску банка.

Как сообщал «Новый День», за 10 месяцев текущего года россияне взяли кредитов наличными больше, чем за весь 2020 год. Только в октябре банки выдали заемщикам 1,6 млн рублей. При этом, Каждый шестой россиянин с кредитом накопил задолженность и рискует стать невыездным из страны. Проблемы с заграничными поездками существуют у порядка 7-8 млн россиян.

Москва, Наталья Рязанова