Путин утвердил МРОТ на 2022 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году составит 13 890 рублей в месяц. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», – говорится в документе. В текущем году МРОТ составлял 12 792 рубля.

Напомним, на совещании по социальным вопросам Владимир Путин назвал недостаточной заложенную в бюджете индексацию прожиточного минимума и оплаты труда. Глава государства предложил в следующем году увеличить прожиточный минимум до 12 654 рублей, а МРОТ – до 13 890 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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