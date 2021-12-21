Путин одобрил заморозку накопительной пенсии до конца 2024 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении моратория на формирование накопительной части пенсии россиян. Новый срок заморозки – до конца 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Продление моратория увеличит доходы Пенсионного фонда на 772,9 млрд рублей в 2024 году. ПФР намерен использовать эти средства для выплаты страховых пенсий россиянам.

Закон принять в третьем чтении 8 декабря. Депутаты оппозиционных фракций отказались голосовать за законопроект и заявили, что он подрывает доверие граждан. Депутат от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов заявил, что из элемента доверия к государству введение накопительной части пенсии стало «позорным явлением».

Как сообщал «Новый День», предыдущее продление заморозки вступило в силу 1 января 2021 года и должно было действовать до 1 января 2024 года.

Москва, Наталья Рязанова

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