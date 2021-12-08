«Позорное безобразие»: Госдума продлила «заморозку» накопительной части пенсии

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до конца 2024 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители оппозиционных фракций отказались голосовать, подчеркнув, что правительство РФ такими мерами подрывает доверие россиян к государству.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы привел сравнение одного из представителей партии власти к этой проблеме, которая длится с 2014 года: «интересно, как долго мы будем пинать эту консервную банку перед собой?»

«Накопительная часть пенсии – это то, что должно стимулировать наших работников, граждан нашей страны на то, чтобы они заботились о своем будущем, чтобы они официально работали где-то, чтобы они платили налоги. Вы знаете, что пенсионный налог у нас, ну не сказать, что самый высокий в мире, но и не самый маленький – 22%. Из этих 22% – 6% это то, что человек должен накапливать для того, чтобы получить (на пенсии) в будущем. И речь идет о том, что будут получать люди, которые выйдут на пенсию в 2032 году», – пояснил он.

Парламентарий обратил внимание, что такая система изначально являлась огромным «элементом доверия к государству», но стало «позорным явлением». «К сожалению, то, что у нас происходит уже 7 лет с накопительной частью пенсии является, на мой взгляд, позорным явлением для такой страны, как наша. Потому что это ломает полностью сегодня доверие между гражданином и государством. Ну как может человек стремиться к легальной «белой» зарплате, если он понимает, что с этой зарплаты у него с этого легального отчисления в 22% государство просто каждый год забирает эти 700 с лишним миллиардов рублей», – подчеркнул Кузнецов.

«В предстоящем году, как пишет правительство, в результате этого действия сэкономит бюджет сэкономит… на ком? На наших гражданах. Фракция «Справедливая Россия» давно выступает за то, чтобы это безобразие прекратить, весь этот эксперимент, отменить эту накопительную в том виде, в котором она сегодня есть, и принять совершенно другую концепцию, более понятную для каждого человека, чтобы накопление шло, и никто не мог к нему прикоснуться, кроме самого человека. Поэтому мы будем голосовать против», – сказал он.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, свою очередь, подчеркнул, что «недопустимо обманывать миллионы наших граждан» на протяжении стольких лет. «Это говорит о барахлящей пенсионной системе РФ. Напомню нашу позицию – ошибочно было вводить в систему обязательного пенсионного страхования накопительный элемент. И сейчас мы видим, как судорожно и Центральный банк, и правительство бьется, пытаясь найти новую форму добровольного формирования накопительной пенсии, и пока ничего не получается. Мы считаем вряд ли что-то серьезное получится без серьезных стимулирующих мер», – констатировал он.

«Большой уровень недоверия к пенсионной системе, к низким пенсиям, к работе негосударственных пенсионных фондов. Поэтому, пока имиджевые изменения не произойдут, пока уровень доверия не повысится, пока зарплаты не повысятся, говорить о добровольных накопительных пенсиях практически бессмысленно. Голосовать мы за это не будем, демонстрируя свое отношение к тому, что у нас происходит», – заключил Нилов.

Тем не менее, в итоге большинством голосов, которые составляют представители «Единой России», Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2024 года.

Начиная с 2014 года, определенные законом отчисления в накопительную часть пенсии в 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Москва, Мария Соколова

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