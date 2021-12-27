Власти вложат еще 61 млрд рублей в лайнер МС-21

Правительство РФ профинансирует проект отечественного среднемагистрального лайнера МС-21 еще на 61 млрд рублей. Деньги должны обеспечить надежность поставок запчастей, узлов и агрегатов для самолета, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Во время совещания с вице-премьерами глава российского правительства поздравил всех, кто трудился над лайнером, с его первым полетом. Самолет долетел из Жуковского до гражданского аэропорта в Иркутске. До этого новый лайнер совершал только испытательные полеты над военными аэродромами.

«Направим дополнительно более 61 млрд рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов», – сказал Мишустин.

Деньги выделят в рамках опережающего финансирования по поручению президента РФ.

МС-21 –среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет с композитным крылом. Запуск лайнера в производство несколько раз переносили из-за недостатка комплектующих. Поставщики отказались отправлять их из-за санкций, пришлось экстренно искать отечественную замену.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»