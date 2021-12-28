Треть россиян отдает 80% дохода банкам за кредиты

Большинство россиян слишком закредитованы: они берут новые займы, не погасив старые. Почти треть (31%) россиян тратит на обслуживание банковских кредитов более 80% своего дохода, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Сейчас практически треть, 31% тех людей, которые взяли кредиты у банков, у них на обслуживание долга уходит уже больше 80% дохода. Нас беспокоит этот сегмент, чтобы люди не попадали в долговую кабалу», – сказала Набиуллина в интервью «Россия 24».

Центробанк разработал меры для снижения темпов кредитования. Регулятор намерен ужесточить требования к заемщикам, чтобы снизить число россиян, получивших кредит.

На конец октября долговая нагрузка населения выросла до 35% с 27% в начале года. На одного заемщика в России приходится 2,1 кредита.

При этом, ноябрь стал третьим месяцем с рекордным количеством оформленных новых кредитных карт. В сентябре банки выдали россиянам 1,56 млн карт, в октябре – 1,75 млн, в ноябре – 1,8 млн штук.

Москва, Наталья Рязанова

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