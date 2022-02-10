Срок потребительских кредитов снизят до пяти лет

В Госдуму внесен законопроект об ограничении срока необеспеченного кредита для снижения долговой нагрузки россиян. К концу 2022 года потребительские кредиты планируется выдавать на срок не более пяти лет.

Законопроект внесен в Госдуму в конце 2021 года. Планируется, что инициатива пройдет все три чтения в весеннюю сессию, а новые правила начнут действовать в конце 2022 года.

Авторы законопроекта предложили указывать в полной стоимости кредита все платежи в пользу банка, обязать банки предлагать варианты кредитования без страховки. Также планируется дать заемщику право отказаться от кредита даже спустя пять дней после первого платежа, но ограничить срок кредита пятью годами.

Авторы уверены, что новшества сделают процедуру более прозрачной и помогут снизить долговую нагрузку на население. Инициативу поддержали Минфин и Центробанк, пишут «Известия».

Мнения экспертов разделились. Ряд специалистов признал, что чем больше срок кредита, тем выше риск, что заемщик перестанет его выплачивать. А информированность поможет россиянам оценить, смогут ли они вернуть заем. Другие эксперты напомнили, что долгий срок кредита позволяет снизить ежемесячный платеж и нагрузку на заемщика.

В Ассоциации банков России предупредили, что ограничение срока необеспеченного кредита может привести к росту популярности МФО и серых кредитных организаций. И привести к росту цен на финансовые услуги.

В настоящее время россияне берут потребкредиты, в среднем, на 3,5-4 года. Максимально возможный срок составляет семь лет.

Как сообщал «Новый День», 30% российских заемщиков имеют такой низкий кредитный рейтинг, что у них почти нет возможности получить кредит в банке. Только каждый десятый заемщик исправно платил по своим обязательствам и смог заработать безупречную репутацию у банков.

Но только в январе 2022 года россияне взяли в кредит рекордную для начала года сумму – 913,9 млрд рублей. Общий объем необеспеченных кредитов подскочил на 38% и составил почти 1,7 млн штук на сумму 470,4 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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