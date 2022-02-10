Порядка 96% россиян отказались от наличных расчетов за покупки

Всего 4% опрошенных россиян продолжают платить за покупки наличными деньгами. Остальные предпочитают безналичные способы оплаты, следует из данных исследования Почта Банка.

Самой популярной (68%) у респондентов оказалась оплата с помощью смартфона. Еще 25% опрошенных предпочитают рассчитываться с помощью банковских карт в пластике, 3% – с помощью системы быстрых платежей Центробанка.

Около 30% респондентов помимо смартфона используют для оплаты другие гаджеты. Чаще всего это smart-часы (21%), брелоки (5%), цифровые браслеты или ремешки для часов (2%), кольца (2%), приводят данные «Известия».

Большинство тех, кто не использует гаджеты для оплаты покупок, вероятно скоро перейдут в другую категорию. Почти половина заявила, что в ближайшее время протестирует этот способ оплаты, а 32% просто не знали о таких возможностях гаджетов или месте покупки подобных устройств. 40% не против такого способа оплаты, но пока не готовы тратиться на покупку устройств.

Ранее в Центробанке допустили, что к 2050-2060 году наличные деньги полностью отомрут как способ расчета. Сбербанк спрогнозировал исчезновение пластиковых банковских карт к 2025 году, поскольку отпадет нужда в физическом символе открытого счета.

Москва, Наталья Рязанова

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