Сбер оценил новые британские санкции в отношении банка

Великобритания ввела санкции против корреспондентских счетов Сбербанка в связи с ситуаций на Украине. В банке заявили, что ограничения не повлияют на клиентов.

Под новые санкции попал Сбербанк как «значимый игрок российского сектора финансовых услуг, имеющий стратегическое значение для правительства РФ».

«Министерство иностранных дел обновило санкционный список. ПАО «Сбербанк» участвует в приобретении выгод от российского правительства или поддерживает его», – говорится в документе, опубликованном на сайте британского Минфина.

Банк заявил, что будет изучать введенные ограничения по мере обнародования документов. Введенные Великобританией санкции не повлияют на клиентов внутри России, заверили в Сбербанке.

«На российских клиентов из розничного и корпоративного сегментов эти меры не окажут существенного влияния», – цитируют сообщение «Известия».

Напомним, Вашингтон ввел санкции против Сбербанка, ВТБ, «Совкомбанка», банка «Открытие» и «Новикомбанка» в связи с военной операцией России на Украине. Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%, чтобы поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Москва, Наталья Рязанова

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