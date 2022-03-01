Банки под санкциями перестанут выпускать карты Visa и Mastercard

Попавшие под западные санкции банки в России не смогут перевыпустить карты Visa и Mastercard после истечения срока действия. Для держателей этих карт станут недоступны операции с помощью Apple Pay, Google Pay.

«Держатели карт этих банков не смогут расплатиться за границей и на зарубежных интернет-сайтах. Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас», – пояснили в Национальной системе платежных карт ТАСС.

Все операции по картам внутри страны останутся доступны, включая оплату онлайн-покупок. Операции будут обрабатываться НСП. Россияне с картами «Мир» смогут использовать NFC-технологию на смартфонах с использованием сервиса Mir Pay.

Напомним, под западные санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, «Открытие», Новикомбанк, РГС Банк. Активы финорганизаций заморожены в связи с военной операцией России на территории Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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