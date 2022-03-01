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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 1 марта 2022, 09:56 мск

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Mastercard заблокировала доступ к системе нескольких финансовых институтов

Платежная система Mastercard отключила от своей сети несколько финансовых институтов РФ. Поводом для введения ограничений стало обострение ситуации на Украине. Об этом сообщили в самой компании.

«В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard», – отмечается в публикации.

Многие страны мира решили ввести санкции против России после того, как Москва признала независимость ЛНР и ДНР, а президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.

Несколько крупных российских банков попали под ограничения, в результате для них будут недоступны операции с помощью Apple Pay и Google Pay. Тем не менее, Национальная система платежных карт заявила, что карты Visa и Mastercard будут работать в России даже после санкций.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что было принято решение согласовать отключение ряда российских банков от SWIFT – глобальной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Санкции против России,