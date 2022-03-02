Евросоюз запретил поставлять банкноты евро в Россию

Европейский союз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать любому физическому и юридическому лицу. Ограничение также касается правительства, Центробанка России и других государственных органов и учреждений.

Также ЕС опубликовал решение об отключении семи российских банков от международной системы межбанковских переводов SWIFT, ранее попавших под санкции. Речь идет о ВТБ, «Открытии», КБ «Россия», Новикомбанке, Промсвязьбанке , Совкомбанке и ВЭБ.РФ. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, говорится в документе.

Кроме того, Евросоюз запретил инвестировать, участвовать или иным образом вносить свой вклад в будущие проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций. Ранее РФПИ и его глава Кирилл Дмитриев попал под санкции США.

Это очередные рестрикции против России, принятые ЕС из-за военной операции на Украине, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ранее ЕС и США запретили операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ.

Брюссель, Наталья Петрова

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