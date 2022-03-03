Курсы доллара и евро установили новый исторический рекорд

Рубль снова обвалился в ходе торгов на Московской бирже. Доллар торговался на уровне 118,15 рубля, а евро – 124,75. Это максимальные значения курсов в бивалютной корзине за всю историю.

На 11:42 мск цена за доллар установилась на отметке в 116,89 рубля, а евро – в 124 рублей. Рубль лишился всех пунктов, которые отыграл во время торгов днем ранее.

Накануне доллар и евро достигли пика: доллар в ходе поднялся до 110 рублей, евро – до 122,395 рубля. Позже в ходе торгов рубль немного стабилизировался.

С 3 марта Центробанк ввел комиссию за покупку валюты через брокеров в размере 30%. Новое правило касается физических лиц и введено на фоне антироссийских санкций в связи с военной операцией на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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