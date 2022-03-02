Обвал рубля: биржевые курсы доллара и евро достигли исторического рекорда

Сегодня на торгах на «Московской бирже» российская валюта подешевела до нового исторического рекорда. Курс доллара взлетел до 110 рублей, евро – до 122,395 рубля.

К 12:39 мск американская валюта продавалась на бирже по 108,6 рубля, европейская – по 120,45. Хотя в первые минуты сегодняшних торгов доллар падал более чем на 4 рубля, приближаясь к отметке 97 рубля, евро потерял почти 5 рубля, подешевев до 107,5 рубля.

Официальные курсы валют, установленные на сегодня, значительно ниже этих отметок. Доллар стоит 91,7457 рубля, евро – 102,9112.

Как отмечают аналитики, поводом для обвала российской валюты остается геополитическая напряженность вокруг Украины и санкционное давление на Россию.

Москва, Светлана Антонова

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