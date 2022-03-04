ЦБ РФ снизил комиссию за покупку валюты

Банк России уменьшил размер комиссии за покупку валюты для физических лиц. Теперь гражданам нужно будет платить не 30%, а 12%.

В регуляторе отметили, что решение принято после дополнительного анализа ситуации и направлено на выравнивание конкурентных условий на рынке.

«Банк России для поддержания финансовой стабильности с 4 марта снижает комиссию для физлиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции», – пояснили в пресс-службе Центробанка.

Накануне крупнейшие брокеры предупредили клиентов о комиссии в 30% за покупку валюты в любом объеме. Мера установлена предписанием Центробанка и начала действовать с 09:00 мск 3 марта.

Напомним, 3 марта курсы доллара и евро установили новые исторические максимумы: 118,15 рубля и 124,75 рубля соответственно. Рубль резко упал в связи с экономическими санкциями в отношении России на фоне военной операции на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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