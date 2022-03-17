Минфин попросили отменить пени за просрочки по кредитам граждан

Депутат Госдумы Василий Власов предложил на месяц отменить банковские пени за внесенные невовремя платежи по кредитам. По его мнению, большинство россиян опоздали с внесением денег из-за сбоев в мобильных приложениях банков в конце февраля и начале марта.

«В целях поддержки указанной категории граждан и исходя из сложной экономической обстановки прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан от уплаты пеней за просрочку платежей по кредитам на протяжении одного месяца», – цитирует письмо Власова RT.

Депутат Госдумы направил предложение имя главы Минфина Антона Силуанова.

Ранее правительство РФ установило максимальный размер займов для обращения за кредитными каникулами. По потребительским кредитам это 300 тыс. рублей, по кредитным картам – 100 тыс. рублей, по автомобильным кредитам – 700 тыс. рублей.

Аналитики назвали самыми закредитованными регионами Калмыкию, Тыву, Удмуртию. По объему задолженности перед банками на одного работающего россиянина лидируют ЯНАО, ХМАО, Якутия, Подмосковье.

Москва, Наталья Рязанова

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