Центробанк заверил в хранении золотого запаса в России

Золотой запас России находится на территории страны, заверила пресс-служба Центрального банка РФ. Регулятор опроверг сообщения о том, что часть запаса вывезли за пределы страны.

«Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

В регуляторе отметили, что подготовились к геополитическому кризису, вызванному западными санкциями. Чтобы выстоять, государство должно обладать резервами, которые оказались бы вне воздействия экономически ограничений.

«С 2014 года Банк России учитывал в своей политике два возможных вида кризисов. Традиционный финансовый и геополитический кризис. Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов», – пояснили в ведомстве.

Беспокойство о размера и наличии золотого запаса вызвали заявления Лондона и Вашингтона, поделавших усилить санкционное давление на Россию. Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил рассмотреть вероятность блокировки золотого резерва России. Американское казначейство уже запретило любые операции с золотом, связанные с ЦБ РФ, чтобы лишить регулятор возможности использовать резервы золота.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»