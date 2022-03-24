США объявили о санкциях против Госдумы и золота Банка России

Сегодня США объявили о введении новых санкций против России. Как следует из сообщения американского минфина, ограничения касаются Банка России, нижней палаты российского парламента как организации, и ряда предприятий, связанных с оборонной промышленностью.

В «черные» списки внесены 328 депутатов Госдумы, поддержавших признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, что в США считается действиями, направленными на нарушение территориальной целостности Украины.

Предполагается, что собственность и активы попавших под санкции депутатов будут заблокированы. Работа организаций, которые прямо или косвенно им принадлежат более чем на 50%, также будет ограничена.

Под санкции также попал глава Сбербанка Герман Греф, которого в США сочли ближайшим партнером президента РФ Владимира Путина, что подтверждает его работа в правительстве и пост руководителя крупнейшего банка России.

Вместе с тем в сообщении уточняется, что новые санкции призваны лишить Центральный банк России возможности использовать резервы золота. Согласно распоряжению американского казначейства, любые операции с золотом, связанные с Центробанком РФ, будут ограничиваться.

Ранее сегодня о введении новых антироссийских санкций объявила Великобритания.

Вашингтон, Светлана Антонова

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