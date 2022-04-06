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Среда, 6 апреля 2022, 10:25 мск

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США усилят санкции против Сбербанка и Альфа-банка – СМИ

США собираются ужесточить санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Новые ограничительные меры могут быть объявлены в среду, 6 апреля.

По сведениям издания, рестрикции введут также против дочерей президента России Владимира Путина.

Напомним, Сбербанк попал под американские санкции в конце февраля после начала российской военной спецоперации на Украине. Рестрикции предполагают закрытие корсчетов Сбера в США и запрет для американских банков проводить любые транзакции с его участием.

Против Альфа-банка в конце февраля были введены секторальные санкции США, , которые в том числе предполагают ограничение на размещение новых акций и предоставление финансирования.

Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что 6 апреля США объявят о новых санкциях в отношении России. Она уточнила, что рестрикции будут введены против членов правительства, членов их семей, финансовых институтов и предприятий под госконтролем. Также под запрет попадут инвестиции в Россию.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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