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Четверг, 7 апреля 2022, 15:43 мск

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В Совфеде ожидают снижение ключевой ставки

Укрепление курса рубля позволит поэтапно снизить ключевую ставку, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Несмотря на принятые правительством меры поддержки предприятиям не хватает оборотных средств в связи с повышением ставок по уже выданным кредитам.

«Безусловно, меры по поддержке российского бизнеса, предпринимаемые кабмином, поддерживают экономику, но не на 100%. На фоне нынешнего падения доллара и евро я жду, что Центробанк снизит размер ключевой ставки до досанкционного уровня. Это даст дополнительный импульс для развития бизнеса», – цитирует сенатора РИА «Новости».

Иван Абрамов считает, что поэтапное снижение ключевой ставки может начаться в ближайшее время.

Центробанк 28 февраля повысил ключевую ставку до рекордных 20% на фоне ужесточения антироссийских санкций. Такая ставка действовала до 2015 года и теперь должна была поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проводимой в Донбассе военной операцией. Москва объявила о ее начале после просьбы о защите от Донецка и Луганска.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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