Биржевой курс доллара рухнул ниже 75 рублей, евро – дешевле 81 рубля

Сегодня утром на торгах на Московской бирже американская и европейская валюта заметно подешевели по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», курс доллара опускался более чем на 5 рублей – до минимальных отметок с начала февраля – ниже 75 рублей, евро падал ниже 81 рубля.

Минимальный курс сделки для «американца» составил 74,2625 рубля. В то же время «европеец» подешевел до 80,8375 рубля, после чего курс валют немного подрос. К 11:24 мск доллар торговался вблизи отметки 76,22 рубля, евро – 82,4 рубля.

Напомним, официальный курс американской валюты на сегодня составляет 82,5962 рубля, европейской – 90,5998 рубля.

Как отмечают аналитики, на валютном рынке баланс сил смещен в сторону продавцов валюты. Курс может и дальше идти вниз. При этом как считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, уровни 70-75 рублей за доллар не удивят. «Помешать этому могут только послабления по валютному регулированию. Например, корректировка правил по продаже 80% экспортной выручки или снижение 12%-ой комиссии при покупке USD/EUR/GBP физическими и юридическими лицами (не импортерами в рамках ВЭД)», – пояснил эксперт, слова которого приводит «Прайм».

Аналитик обратил внимание, что сильный рубль уже начинает негативно сказываться на акциях экспортеров. Внутри страны произошел инфляционный скачок, а значит затраты компаний выросли. В это же время укрепление рубля не компенсирует этот фактор, а продажа ряда сырьевых товаров происходит с дисконтом к средним мировым ценам. Вместе со снижением рублевой выручки падает и налоговая база, а значит ограничиваются поступления в бюджет.

С другой стороны, как отметил Карпунин, за счет крепкого рубля есть возможность бороться с инфляцией, в том числе с импортом инфляции из-за существенного роста цен в мире. «В результате у регулятора появятся все основания для начала цикла снижения ключевой ставки, что позитивно для экономики. Что же касается проблемы с «инфляцией предложения» (падение запасов, слабая логистика, снижение конкуренции и импорта), то Банк России высокой ключевой ставкой не сможет на нее повлиять. Поэтому есть пространство для смягчения ДКП (денежно-кредитной политики)», – отметил аналитик.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»