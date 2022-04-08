Минфин России направил в кабмин доработанный проект закона о цифровых валютах

Минфин России доработал и внес на рассмотрение правительства законопроект о цифровых валютах, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проект федерального закона «О цифровой валюте» в том числе прописывает порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определяет особенности деятельности субъектов криптовалютного рынка.

Документ доработан с учетом позиций ведомств. В частности, уточнены и конкретизированы отдельные положения законопроекта, в том числе касающиеся деятельности по осуществлению цифрового майнинга, отмечается в сообщении на сайте министерства.

Напомним, первоначальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют Минфин внес на рассмотрение кабмина РФ 21 февраля. В документе предлагалось сохранить запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа в России и рассматривать их только как инструмент для инвестиций. Предполагалось ограничить вложения в цифровые валюты 600 тысячами рублей в год для граждан, которые успешно прошли специальное тестирование по определению уровня знаний о специфике вложений в криптовалютах (без тестирования – 50 тысяч рублей в год. При этом квалифицированным инвесторам и юрлицам предлагалось разрешить операции без ограничений.

Ранее Банк России подготовил законопроект о запрете выпуска и обращения частных цифровых валют в РФ. Второй разработанный регулятором законопроект вводит штрафы за нарушения этих положений. В ЦБ назвали криптовалюты финансовой пирамидой. Легализация цифровых валют приведет к росту доли теневой экономики, сокращению поступлений налогов и повысит рыночные риски банковских вложений, полагает регулятор.

Москва, Наталья Петрова

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