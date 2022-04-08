Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с ноября

Российский рубль восстановил ноябрьские позиции во время валютных торгов на Московской бирже: курс доллара опустился ниже 72 рублей. Евро впервые с июня 2020 года стоил менее 78 рублей.

В ходе торгов курс рубля заметно поднялся по отношению к европейской и американской валютам на фоне новости о снижении ключевой ставки до 17%.

Согласно данным Московской биржи на 15:25 мск, цена за один доллар остановилась на отметке 71,78 рубля, а евро – 77,36 рубля.

Рубль заметно укрепился накануне, когда доллар подешевел более чем на пять рублей, достигнув минимальной отметки с начала февраля и показав цену ниже 75 рублей. Евро торговался менее чем за 81 рубль.

Москва, Наталья Рязанова

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