«Риски перестали нарастать»: Банк России снизил ключевую ставку до 17%

Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов, до 17% годовых, сообщает регулятор. Решение вступит в силу 11 апреля. Центробанк допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на следующем заседании.

Как отметил ЦБ, хотя внешние условия для экономики России остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, риски для финансовой стабильности на сегодняшний день перестали нарастать.

«Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля», – говорится в сообщении Банка России.

По мнению регулятора, произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий «продолжит ограничивать проинфляционные риски».

«Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», – заключил ЦБ.

При этом Центробанк допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечается в сообщении.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланирован на 29 апреля.

Напомним, 28 февраля Банк России на экстренном заседании повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%, что стало рекордом за последние двадцать лет. Решение было принято на фоне жестких санкций, введенных против России США, Европейским союзом и рядом других западных стран из-за военной операции Минобороны РФ на Украине. Под рестрикции попали активы Центробанка РФ. В итоге почти половина международных резервов ЦБ (около $300 млрд) оказалась замороженной. Как заявили тогда в ЦБ, ставка 20% должна была поддержать «финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения». 18 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне.

Москва, Наталья Петрова

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