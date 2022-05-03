В ЕС анонсировали отключение от SWIFT новых российских банков

Шестой пакет санкций Евросоюза против России будет включать в себя отключение новых российских банков от международной системы транзакций SWIFT. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время визита в Панаму.

Новые ограничительные меры коснутся «банковского сектора, будут и другие российские банки, которые отключат от SWIFT», – сказал Боррель, чьи слова приводит AFP. Политик добавил, что «в энергетическом секторе мы работаем над подготовкой предложений, которые ограничат импорт энергоресурсов из России, в частности нефти».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз обсуждает отключение новых российских банков от системы SWIFT. Кроме того, сообщалось, что под санкции может попасть Сбербанк.

После начала военной спецоперации России на Украине ЕС ввел пять пакетов антироссийских санкций. Под рестрикции попали руководство России, депутаты Госдумы, сенаторы, бизнесмены, ряд банков, предприятия энергосферы, ВПК, авиастроительного сектора. В частности, блокирующие санкции введены против ВТБ, «Открытия», Совкомбанка и Новикомбанка. Эти кредитные организации отключены от SWIFT.

Ожидается, что во вторник, 3 мая, Еврокомиссия предложит шестой пакет санкций, который будет включать поэтапный отказ от импорта российской нефти, на долю которой приходится 30% импорта нефти в ЕС. Если 27 стран согласятся на эту меру, прекращение закупок нефти и нефтепродуктов из России будет постепенным, в течение шести-восьми месяцев, но с мерами немедленного действия, в частности, налогом на перевозки танкерами, пишет Le Figaro.

Москва, Наталья Петрова

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