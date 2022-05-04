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Конфликт на Украине

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Среда, 4 мая 2022, 10:12 мск

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ЕС хочет отключить от SWIFT еще два российских банка

Еврокомиссия намерена предложить отключить «Московский кредитный банк» и «Россельхозбанк» от системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Издание отмечает, что под новый санкционный пакет также попадет Сбербанк. Ожидается, что детали новых рестрикций будут объявлены в среду, 4 мая, а послы ЕС обсудят предложения позже в тот же день.

Ранее глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций будет включать отключение от SWIFT новых банков, а также ограничения по импорту нефти.

ЕС уже ввел пять пакетов антироссийских санкций в ответ на российскую спецоперацию на Украине. В черный список попали руководство России, депутаты Госдумы, сенаторы, бизнесмены, ряд банков, предприятия энергетической сферы, ВПК, авиастроительного сектора. В частности, блокирующие санкции введены против ВТБ, «Открытия», Совкомбанка и Новикомбанка. Эти кредитные организации, а также еще три российские банка – «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ – отключены от SWIFT.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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