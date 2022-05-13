Расходы бюджета РФ за четыре месяца выросли почти на четверть

Расходы федерального бюджета в январе-апреле 2022 года выросли почти на 25% по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года. Увеличить расходы помогли нефтегазовые поступления, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Доходы бюджета существенно выросли, в основном, за счет резкого роста нефтегазовых поступлений. Ситуация с доходами позволила увеличить расходы. В январе-апреле они выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года», – цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Кабмин в начале мая отправил в резервный фонд почти 800 млрд рублей, а с начала года – более 1,4 трлн рублей. Эти средства используют для поддержки экономики и населения в условиях санкций. Премьер-министр также призвал подготовиться к плохому варианту развития ситуации.

«Коллективный Запад будет добиваться снижения наших доходов. Надо прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив. Важно точно и качественно таргетировать наши программы и расходы, соблюдать баланс между мерами помощи и сохранением финансовой и ценовой стабильности», – добавил Мишустин.

Ранее Счетная палата РФ спрогнозировала снижение поступлений в бюджеты субъектов на 5-8% на фоне санкций. В ведомстве отметили, что влияние надвигающегося кризиса будет зависеть от скорости адаптации регионов к новым условиям.

Аналитики также предсказали кардинальное изменение ситуации с доходностью российского бюджета. В условиях кризиса много средств понадобится на поддержку экономики, поэтому в середине года профицит сменится дефицитом бюджета.

Москва, Наталья Рязанова

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