Профицит сменится дефицитом: аналитики подсчитали, сколько денег потребуется на поддержку экономики

За первые четыре месяца текущего года профицит федерального бюджета составил 800 млрд рублей. Превышение доходов над расходами связано с дополнительной нефтегазовой прибылью. Но уже в середине года ситуация кардинально изменится, считают аналитики. Дело в том, что в условиях кризиса много средств понадобится на поддержку экономики.

Как следует из данных портала «Электронный бюджет», с 1 января по 30 апреля сумма доходов российской казны составила 9,7 трлн рублей, а расходов 8,9 трлн. В бюджет поступило 7,7 трлн в виде прибыли от налогов и сборов, более 2 трлн от неналоговых доходов, а безвозмездные поступления принесли 25,4 млрд рублей, пишут «Известия».

В законе о бюджете прогнозировался профицит в размере 1,3 трлн рублей, но его уже точно не будет. Об этом заявляли премьер-министр Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов. Превышение доходов над расходами обусловлено отменой действия бюджетного правила, по которому сверхдоходы от цены на нефть свыше 44,2 долларов за баррель направляются в Фонд национального благосостояния. Уже в начале мая Минфин отчитался о недополучении нефтегазовых доходов на 133 млрд рублей. Причину снижения доходов в апреле в министерстве не назвали.

Тем временем, профицит консолидированного бюджета России, то есть суммы всех региональных бюджетов, составил 16,6 трлн рублей, следует из данных портала «Электронный бюджет». Всего поступило 30,2 трлн рублей, а расходы составили 13,6 трлн. По итогам 2022 года профицит консолидированного бюджета запланирован на уровне 5,3 трлн рублей.

Формирование доходной части бюджета в первые месяцы года шло с заметным опережением графика на фоне динамичного роста ВВП, высоких цен на нефть, а также одновременного усиления инфляции. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета за I квартал составили 1,4 трлн рублей. Кроме того, в начале года с опережением ожиданий шли налоговые сборы по НДС и акцизам, что в результате повлияло на высокий профицит федерального бюджета, говорят аналитики.

По их словам, велика вероятность того, что профицит бюджета будет каждый месяц сокращаться по мере наращивания расходов на поддержку экономики и введенные налоговые послабления для бизнеса и в итоге сменится дефицитом. Антикризисные меры властей приведут к повышению расходной части бюджета на 4 трлн рублей, уже к середине года профицит будет исчерпан, а к концу года дефицит федерального бюджета составит около 1,6 трлн рублей. Более того, во втором полугодии потребуются дополнительные антикризисные меры, что приведет к очередному повышению расходов казны.

Москва, Зоя Осколкова

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