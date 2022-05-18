Россияне доверили банковским вкладам 30 трлн рублей

Объем банковских вкладов в России увеличился до 30 трлн рублей, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он отметил, что это вызвано ростом доверия к рублю.

На фоне западных санкций власти приняли необходимые меры: изменили бюджетные правила, ввели плавающий валютный курс, обеспечили независимость финансовых институтов. И эти меры сработали на повышение доверия к рублю, сказал министр на просветительском марафоне «Новые горизонты».

«В результате этих мер у нас произошло доверие к рублю. У нас объемы вкладов граждан удвоились с 2014 года и сейчас составляют порядка 30 трлн рублей», – цитирует министра ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в середине апреля отметил, что западный блицкриг провалился и с помощью санкций не удалось расшатать финансовую систему России. Тогда же он отметил, что объемы вкладов граждан в банках растут.

К слову, сразу после начала военной спецоперации на Украине россияне массово открывали банковские ячейки, чтобы хранить там ценности и снятые с вкладов наличные деньги. С 24 февраля по 10 марта занятость ячеек с 30-40% подскочила до 90%.

Москва, Наталья Рязанова

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