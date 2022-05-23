Эксперт посоветовал снизить ключевую ставку до 3%

Центробанк РФ может снизить ключевую ставку сразу на 11 процентных пунктов, считает замсекретаря Общественной палаты РФ, экономист Александр Галушка. По его мнению, основанием для подобного решения является замедление недельной инфляции до 0,05%.

По данным Росстата с 5 по 13 мая инфляция замедлилась с уровня прошлой недели в 0,12% до 0,05%. Рост потребительских цен с начала года составил 11,84%.

«За два с половиной месяца у нас темпы роста инфляции снизились до значений самых низких в Европе, в годовом исчислении – 2,8%. Важно не ждать следующего года, а уже сегодня снижать ключевую ставку. Если инфляция 2,8% в годовом исчислении, то ставка должна быть 3 и менее процента», – сказал бывший министр по развитию Дальнего Востока в эфире «Соловьев-Live».

28 февраля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. Цель – поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения на фоне усилившегося санкционного давления.

29 апреля Банк России заявил, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать. Ключевая ставка была снижена до 14% годовых.

Москва, Наталья Рязанова

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