Банк России ограничил торги акциями ряда иностранных компаний

Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами, заблокированными международными расчетно-клиринговыми организациями, говорится в сообщении регулятора. Эта мера не распространяется на акции иностранных компаний с основным бизнесом в России.

В ЦБ пояснили, что данное решение «направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков».

Отмечается, что, несмотря на вводимые Центробанком меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. «Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений», – информирует ЦБ.

Банк России также отмечает, что сейчас заблокированные иностранные акции в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. «Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей», – указали в ЦБ.

Пресс-служба СПБ Биржи пояснила, что мера коснется ценных бумаг, прошедших первичный листинг на американских фондовых биржах. Исключением станут HeadHunter, «Яндекс», Ozon и ЦИАН. «В результате исполнения предписания полностью будут отделены свободно торгуемые иностранные ценные бумаги от ценных бумаг, торги которыми невозможны до изменения политики Euroclear в отношении российских депозитариев», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

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