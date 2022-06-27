Минфин: Россия выполнила обязательства по евробондам

Российский Минфин полностью исполнил обязательства по внешним облигационным займам РФ. Всех инвесторов, недовольных задержкой платежей, в министерстве перенаправили к руководству международных расчетно-клиринговых систем, которые не довели средства до получателей.

Ранее Bloomberg заявил, что в ночь на 27 июня в России наступил «дефолт» из-за неисполнения обязательств по выплате внешних долгов. Месяц назад Минфин России должен был выплатить купоны по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах, но не смог из-за санкций, уверены в агентстве.

«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме. В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта», – опровергли сообщение в пресс-службе российского министерства финансов.

Минфин напомнил, что платежи переведены 20 мая: 71,25 млн долларов по облигациям с погашением в 2026 году и 26,5 млн евро по облигациям с погашением в 2036 году. В тот же день выплаты переданы владельцам еврооблигаций в России и иностранным финансовым посредникам, в том числе международной расчетно-клиринговой системе Евроклир.

Именно международные расчетно-клиринговые системы не довели средства до конечных получателей. Хотя все участники рынка заранее знали о сроках.

«Действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина РФ. Инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты», – посоветовали в министерстве.

В Кремле предположили, что условия для дефолта в России могут быть созданы только искусственно, потому что «фактически как таковых условий не существует».

Москва, Наталья Рязанова

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