Российские миллиардеры обеднели на 35,94 млрд долларов с начала года

Общее состояние богатейших бизнесменов из России уменьшилось с начала года на 35,94 млрд долларов. Только двое из топ-10 смогли увеличить свое состояние, остальные понесли финансовые потери.

В рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI) включены 26 россиян, чье совокупное состояние на 1 июля составило 354,64 млрд долларов. Значительнее всего с начала года сократилось состояние совладельца «Северстали» Алексея Мордашова. Он лишился 5,94 млрд и теперь располагает 22,9 млрд, заняв четвертую строку рейтинга

Увеличить свое богатство до 35,2 млрд долларов смог один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года к его состоянию добавились еще 4,39 млрд, сделав самым богатым из россиян в списке BBI.

Основной владелец группы «Акрон» Вячеслав Кантор с начала года стал богаче на 6,2 млрд и поднялся на 10-ю строку рейтинга, потеснив Михаила Прохорова. Состояние Кантора оценивается в 15,2 млрд.

Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон занимает вторую строку топ-10 среди российских миллиардеров. С начала года он потерял 3,53 млрд долларов, его состояние уменьшилось до 28,9 млрд. На третьем месте бенефициар НЛМК Владимир Лисин с 24,4 млрд долларов. Он за полгода обеднел на 3,62 млрд.

Как сообщал «Новый День», на 1 февраля 2022 года состояние 25 богатейших бизнесменов России уменьшилось на 17,83 млрд долларов. Позже потери выросли на фоне антироссийских санкций. Так, ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 млрд евро.

Москва, Наталья Рязанова

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