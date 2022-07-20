Более 5 млн россиян имеют на счетах заблокированные активы

Заблокированные активы имеются на счетах у более чем пяти миллионов граждан России. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка РФ Филипп Габуния на пресс-конференции «Концепция совершенствования защиты розничных инвесторов».

По его словам, всего на счетах физических лиц заблокировано акций иностранных компаний на сумму более 320 млрд рублей. Габуния добавил, что у некоторых под заморозку попала лишь малая часть инвестиций, у других – значительная.

«В эту цифру входят не только инвесторы, которые работают через брокерский инвестиционный счет, но и клиенты паевых инвестиционных фондов, поэтому нельзя говорить, что у 5 млн человек заблокированы все активы, которые у них были», – отметил зампред ЦБ.

За последние два года в России ускорился рост числа квалифицированных инвесторов. По состоянию на июнь 2022 года 24,7 млн россиян имели брокерские счета. На Мосбирже доля частных инвесторов в объеме торгов ценными бумагами в июне составила 74%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»