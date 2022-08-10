«Доллар взлетит выше 80 рублей»: аналитик назвал условие обвала нацвалюты России

Рубль продолжают поддерживать положительное сальдо торгового баланса и хорошая экспортная выручка компаний. В связи с этим российская нацвалюта игнорирует падение нефтяных цен к полугодовым минимумам. Однако в случае серьезной рецессии, которая приведет к сокращению спроса на углеводороды, ситуация может измениться: доллар пойдет в заметный рост и его курс может взлететь выше 80 рублей. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин агентству «Прайм».

Аналитик отметил, что рубль удерживает позиции также из-за стабильно большого предложения иностранной валюты, обеспеченного внушительной экспортной выручкой отечественных компаний. При этом спрос на валюту остается неустойчивым из-за медленного восстановления импорта, указал он.

Бабин также обратил внимание на то, что базовый сценарий Центробанка предполагает возобновление покупки валюты в рамках нового бюджетного правила лишь с 2023 года.

При этом, высокие цены на сырье, прежде всего нефть и газ, практически чуть ли не единственная защита рубля от большой геополитической неопределенности, нарастающего санкционного давления, рассуждает эксперт. Это означает, что рубль может перейти к заметному ослаблению в случае снижения нефтяных цен и усиленного влияния на сырьевой рынок факторов, которые этому способствуют, пояснил он.

Аналитик назвал основной угрозой для всех сырьевых активов ослабление мировой экономики и появление признаков рецессии у стран-потребителей сырья, что может серьезно снизить на него спрос. По его словам, это приведет к более сильному снижению сырьевых цен, и на низких уровнях они могут оставаться продолжительное время, особенно, если разразится новый экономический кризис. «В этом случае мы можем увидеть возвращение доллара выше 80 рублей», – считает Бабин.

Ранее в правительстве России заявляли, что завышенный курс рубля может негативно отразиться на пополняемости бюджета и уже отрицательно сказывается на рентабельности экспортоориентированных компаний. Власти занимаются проблемой укрепления рубля в круглосуточном режиме, отмечали в кабмине. Вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, рубль стал «слишком крепким». Он назвал равновесным и комфортным для страны курс от 70 до 80 рублей за доллар.

Рубль начал заметно укрепляться во второй половине марта. Этому, в том числе, способствовали введенные властями РФ валютные ограничения на фоне жестких антироссийских санкций со стороны западных стран в ответ на спецоперацию на Украине.

Ранее эксперты спрогнозировали резкое падение рубля к доллару предстоящей осенью.

Москва, Наталья Петрова

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