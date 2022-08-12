ЦБ отобрал лицензию у московского «Кросна-банка»

Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций московский «Кросна-банк», сообщает пресс-служба регулятора. По величине активов эта финансовая организация занимала 290 место в отечественной банковской системе.

Причинами отзыва лицензии названы нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, а также нарушение требования «антиотмывочного» законодательства.

Как отметили в Центробанке, «Кросна-банк» устойчиво убыточен с 2019 года. «Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков», – говорится в сообщении.

Кроме того, кредитная организация проводила подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж, указали в ЦБ.

Помимо собственно банковской лицензии, регулятор отобрал у «Кросна-банка» лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк участвует в системе страхования вкладов. Выплаты страховых возмещений вкладчикам начнутся не позднее 26 августа 2022 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Москва, Наталья Петрова

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