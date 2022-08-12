Киев призвал Вашингтон к санкциям против частных банков в России

Киев призвал Вашингтон ввести санкции в отношении частных российских банков. Посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова передала официальный запрос в американский Минфин, сообщил Bloomberg.

Маркарова считает, что Штаты должны добавлять в черный список по паре российских банков еженедельно. Она допустила, что несколько кредитных организаций можно оставить без ограничений «для определенных целей». Но все остальные «должны быть подвергнуты санкциям, потому что все они занимаются финансированием своей террористической машины».

«Как только один банк попадает под санкции, какой-то другой частный банк внезапно становится финансистом промышленности или вооруженных сил РФ. Санкции так же важны, как и оружие», – заявила Маркарова.

Она также призвала Госдеп США включить Россию в список государств, спонсирующих терроризм.

Накануне сейм Латвии объявил терроризмом действия российских сил на Украине, а Россию – страной, спонсирующей терроризм. Латвийские парламентарии поставили России в вину происшествие со Скрипалями, крушение самолета рейса МН-17 над восточной частью Украины, а также поддержку режима президента Сирии Башара Асада.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Под ограничения попал ряд российских компаний, банков, граждан страны. Евросоюз до конца мая заморозил активы Банка России на €23 млрд, США – на $300 млрд.

Президент РФ Владимир Путин разрешил банком с замороженными зарубежными активами приостановить выполнение своих обязательств перед иностранными клиентами в этой валюте.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»