ЕК поставила условия разморозки активов российских инвесторов

Еврокомиссия назвала условия для возобновления расчетов с Национальным расчетным депозитарием (НРД), попавшим под антироссийские санкции. НРД сможет проводить сделки, если откажется от своей выгоды от них, и регуляторы стран регистрации иностранных контрагентов НРД одобрят сделки, пишет РБК.

В НРД зависли ценные бумаги российских инвесторов, и эксперты сомневаются, что получится легко разморозить инвестиции. Участникам финансового рынка придется раскрыть данные адресатов платежей, чтобы подтвердить, что они не попали под санкции. Российские брокеры считают, что большинство клиентов согласятся на передачу информации о себе ради прохождения платежей.

Санкционный регламент требует замораживать активы любых лиц, если их держателем является компания, попавшая под санкции, т.е. НРД. Для разморозки средств нужно получить специальную лицензию от регулятора конкретной страны, на оформление которой потребует более двух месяцев. И добыть ее будет проще конкретному клиенту, чем брокеру, считают российские эксперты.

В НРД заверили, что готовы отказаться от выплат за проведенные сделки, если это поможет клиентам. Но аналитики отметили, что некоторых россиян после разморозки активов ждут убытки. Ряд западных компаний под надуманными предлогами досрочно погасил продукты, в которые вложились россияне.

Как сообщал «Новый День», только в Бельгии на начало августа заморозили более 50 млрд евро активов, принадлежащих россиянам, попавшим под санкции. Сумма замороженных во Франции активов достигла 1,2 млрд евро с учетом недвижимости.

Москва, Наталья Рязанова

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