МИД КНР сравнил военный бюджет США с суммой расходов России, Китая и еще семи стран

США тратят на военные нужды больше, чем Россия, Китай и еще семь стран вместе взятые, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В министерстве сравнили военные расходы Штатов и нескольких государств, а потом просто сложили оборонные бюджеты девяти стран. И сумма оказалась меньше, одобренной в Вашингтоне. МИД опубликовал сравнительную диаграмму в сервисе микроблогов.

«США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие девять стран вместе взятые», – написал Чжао Лицзянь под рисунком. В перечень вошли Россия, Китай, Индия, Франция и Германия.

В конце декабря 2021 года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год. В нем были предусмотрены четыре миллиарда долларов на военное сдерживание Москвы в Европе и 300 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине. После начала специальной военной операции России размеры военной помощи Украине значительно увеличились.

В американском сенате признали, что Вашингтону придется просить деньги у Пекина, чтобы отправить киевскому режиму помощь в 40 млрд долларов. В американском бюджете просто нет таких сумм.

Пекин, Наталья Рязанова

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