В Минфине назвали валюты на замену доллару и евро в России

В Минфине России считают юань основной альтернативой ставшим токсичными евро и доллару. Помимо китайской валюты, отечественные банки также смотрят на дирхам ОАЭ. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, – это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный – во всяком случае по отношению к курсу доллара», – сказал чиновник в интервью РБК.

Банки также рассматривают дирхам и ряд других валют более мелких рынков, добавил он.

Моисеев отметил, что иностранная валюта для распространения ее в обороте страны должна обладать такими свойствами, как курсовая стабильность и ликвидность. Также не должно быть заградительного валютного контроля в стране-эмитенте валюты, сказал замминистра. Кроме того, по его словам, для ввода новых валют сама экономика стран, чью валюту планируется использовать, должна быть достаточно крупной.

«Если мы посмотрим, те же самые рупии, возможность их использования очень ограничена из-за достаточно жесткого валютного контроля внутри Индии. Там есть достаточно серьезные ограничения в отношении того, что с этой валютой можно делать. В Китае тоже существенные валютные ограничения. Но они не так препятствуют использованию валюты», – пояснил Моисеев.

Что касается дирхама, замминистра выразил мнение, что валюта ОАЭ может быть интересна в России не только как способ расчета, но и способ хранения стоимости. Он указал, что дирхам «стабилен», отметив при этом, что его курс привязан к курсу доллара. «Ни у кого нет задачи иметь косвенную экспозицию на доллар. Просто задача есть, чтобы валюта справлялась с возложенными на нее функциями», – подчеркнул замминистра.

По мнению Моисеева, доллар России больше «не нужен». «Я поддерживаю тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. Собственно, это и невозможно… <…> это абсолютно бессмысленно», – отметил он. Впрочем он признал, что многие зарубежные поставщики товаров в Россию по-прежнему готовы принимать в оплату только западные валюты.

Ранее сообщалось, что Минфин России прорабатывает в рамках нового бюджетного правила возможность пополнения Фонда национального благосостояния за счет валют дружественных стран, в частности в юанях, рупиях, турецких лирах и других.

Напомним, что все больше российских банков предлагают открыть счета и вклады в юанях. Эксперты отмечали, что вклад в июнях в России уже можно открыть в десяти банках из 30 крупнейших по размеру активов.

На этой неделе стало известно, что Сбербанк начал выдавать кредиты в юанях.

Москва, Наталья Петрова

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