«Ведомости»: в Минфине предложили «приватизацию» пенсионных накоплений

Минфин предложил передать гражданам пенсионные накопления и разрешить инвестировать их по своему усмотрению. Сейчас эти средства технически находятся в государственной собственности, и россияне могут только перевести их из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.

Минфин и ЦБ на совещании в правительстве представили презентацию о развитии пенсионного и страхового рынка. В подготовленной министерством части было предложение провести «приватизацию» пенсионных накоплений граждан, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников совещания. В 2014 году накопления были заморожены, и мораторий продлен до 2024 года.

Россияне смогут более свободно инвестировать переданные в их собственность пенсионные накопления с учетом установленных критериев, пояснил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Несмотря на «приватизацию» вывести эти средства, «как с депозита», граждане не смогут.

По данным ЦБ РФ за I квартал, в распоряжении НПФ находятся 4,5 трлн рублей. Фонды сейчас настроены на краткосрочное инвестирование, поскольку они каждый год отчитываются по результатам и получают комиссию. Из-за моратория новые средства не поступают, и нет стимула к новым программам вложений, считает гендиректор «Эксперт бизнес-решения» Павел Митрофанов. По его мнению, приватизация накоплений поможет привлечь россиян к пенсионным продуктам.

В НПФ Сбербанка ожидают, что число участников программы негосударственного пенсионного обеспечения как минимум удвоится в ближайшие пять лет. Особенно, если государство введет дополнительные налоговые стимулы для граждан и станет соинвестором.

В 2019 году за накопленными пенсиями не пришла треть клиентов негосударственных пенсионных фондов. Некоторые не смогли забрать деньги из-за пандемии и отсутствия электронной системы обращения в фондах. В 2019 году НПФ выплатили пенсионерам 14,4 млрд рублей, в 2020 – 16,18 млрд.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»