Российские банки обяжут раскрывать минимальную ставку по вкладам

Центробанк РФ обязал банки раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам. Нововведение будет действовать с 1 октября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

С 1 октября банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора вклада, а также на своих сайтах и в любых точках оказания услуг. В договоре она будет размещена в рамке и набрана хорошо читаемым шрифтом. Оформить вклад онлайн будет можно также только после ознакомления клиента с этой ставкой.

«Иногда мы видим в рекламе привлекательную ставку, но на деле выясняется, что клиенту надо выполнить ряд условий, или эта ставка действует только первый месяц, или для ее получения надо понести дополнительные расходы, – отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. – В конечном итоге выбор всегда на стороне клиента, но он должен понимать, на какие условия может рассчитывать».

В ЦБ напомнили, что закон, который дает регулятору право определять порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу, вступил в силу с 3 июля 2022 года. Вместе с тем, кредитные организации получили отсрочку в три месяца, чтобы доработать свои ИТ-системы в соответствии с новым регулированием.

Москва, Зоя Осколкова

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