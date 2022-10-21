Долговая нагрузка россиян снизилась впервые за несколько лет

Долговая нагрузка россиян во втором квартале 2022 года снизилась с 11,6% до 11,4%. Уменьшение произошло впервые за несколько лет, сообщил Банк России.

«После устойчивого роста долговой нагрузки домохозяйств в течение последних нескольких лет во втором квартале 2022 года наблюдалось снижение суммарной нагрузки на 0,2 процентного пункта, до 11,4%», – говорится в материале ЦБ «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй».

Самое заметное снижение отмечено в сегменте необеспеченных кредитов – на 0,3 п.п. по сравнению с 1 января. А вот нагрузка по кредитным картам выросла на 0,1 п.п. – до 2,7%. Специалисты объяснили это популярностью кредитных карт у россиян.

На 1 апреля в России насчитывалось 42,4 млн граждан с задолженностью по банковским кредитам, а на 1 июля их был уже 42,1 млн. Но выросло число россиян с двумя кредитами: в июле они составили 30% от общего числа заемщиков.

Самые большие долги по кредитам накопили россияне 33-38 лет – около миллиона рублей. Порядка 80% всей задолженности физлиц приходится на людей младше 50 лет, но россияне младше 33 лет должны лишь 20% от совокупного долга.

В 2021 году порядка 19,5 млн россиян оформили хотя бы один кредит наличными. У 16% обратившихся за кредитом в четвертом квартале прошлого года уже было четыре или больше займов.

Самыми закредитованными регионами РФ стали Калмыкия, Тыва и Удмуртия, а в конце рейтинга оказались Ингушетия, Чечня, Крым, Дагестан и Севастополь.

Москва, Наталья Рязанова

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