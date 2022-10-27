Сечин и Костин назвали необратимым отказ России от доллара

Отказ мировой экономики от расчетов в долларах запущен и стал необратимым. Многие страны, в их числе Россия, переводят расчеты в национальные валюты, отметили глава ВТБ Андрей Костин и глава «Роснефти» Игорь Сечин во время Веронского Евразийского экономического форума в Баку.

Сечин отметил, что Штаты «уверовали в свое всемогущество», став эмитентом мировой резервной валюты. Но этот ресурс заканчивается: Вашингтон может влиять только на союзные фунт, иену и евро.

«Мы наблюдаем стремление государств, которые хотят сохранить свой суверенитет, к отказу от расчетов в долларах. Этот процесс запущен, и он необратим. Цивилизационные алгоритмы привели к развитию иных центров влияния. Сегодня уже нельзя игнорировать позиции Китая, Индии, России», – приводит слова Сечина агентство «Прайм».

Андрей Костин также отметил, что уже в среднесрочной перспективе Россия переведет основные внешнеторговые связи на Китай, Турцию, Индию, страны ЕАЭС, Ближнего и Среднего востока, Латинской Америки, Африки.

«Государства, не поддержавшие западные санкции, в 2021 году формировали около 45% внешнеторгового оборота России. Эта доля продолжит расти по мере дальнейшего разрыва торговых отношений с Западом, а это означает, что отказ от доллара и евро для России уже необратимый процесс. Переход на национальные валюты в торговле именно с этой группой стран – важнейший для нас приоритет», – пояснил глава ВТБ.

Американский инвестор Джим Роджерс признал, что валюта США теряет позиции как резервная мировая валюта. Минфин РФ заявил, что Россия должна изменить мировую финансовую систему – это ее глобальная задача как одного из мировых лидеров. Западные санкции сделали доллар опасным для расчетов, поскольку платежи могут заморозить на любом этапе.

Баку, Наталья Рязанова

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