В Киргизии уже 8 банков отказались работать с картами «Мир»

«Кыргызский инвестиционный кредитный банк» перестал обслуживать банковские карты «Мир». Учреждение стало восьмым из 23 банков в Киргизии, где приостановили операции с российской платежной системой, передает финансовый портал «Акчабар» со ссылкой на данные колл-центров банков.

«С 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы «Мир», – говорится в сообщении пресс-службы «Кыргызского инвестиционного кредитного банка».

Ранее операции с картами «Мир» прекратили «Компаньон», «Банк Азии», «Бакай-банк», «Доскредобанк», «Кыргызстан», «Демир Банк» и госбанк «Айыл-банк».

После угроз США о введении санкций за работу с российской платежной системой «Мир» операции с банковскими картами этой системы прекратили банки в Турции, Казахстане, Вьетнаме, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.

Москва, Наталья Рязанова

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