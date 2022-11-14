Полянский: Запад прикрыл механизмом «репараций» кражу российских активов

Предложенный западными странами механизм «репараций» направлен на создание видимости легитимности для присвоения российских активов, считает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Запад старается провести инициативу через Генассамблею ООН, у которой нет подобных полномочий.

«Наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить (а попросту украсть) замороженные на Западе российские активы. Понятно, что ворованные таким образом деньги пойдут на покупку новых вооружений или погашение долгов Украины», – написал Полянский в своем телеграм-канале.

Если ГА ООН примет предложенную резолюцию, документ станет «фиговым листком» для прикрытия воровства. Но подобная «воля международного сообщества» не будет соответствовать нормам международного права, и Запад рискует открыть «ящик Пандоры».

«Ослепленные русофобией западники явно готовы «пуститься во все тяжкие». Пусть уж тогда проявят принципиальность до конца и будут готовы возместить ущерб, нанесенный развивающимся странам столетиями колониальной политики, рабства и грабежа природных ресурсов. Не говоря уже о сотнях агрессий и вторжений», – предложил дипломат.

Киев в сентябре продвигал в ООН проект резолюции, которая позволит присвоить замороженные странами Запада российские государственные активы. В США насчитали репарации в размере триллиона долларов, которые Россия якобы должна Украине за проведение специальной военной операции.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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